В АРК производство колбасных изделий выросло на 23%

За январь 2010 года, по сравнению с январем 2009 г., мясоперерабатывающие предприятия Автономной Республики Крым увеличили производство колбасных изделий на 23,3% - до 1 036 тонн. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По данным статистики, в январе т.г. в Крыму, по сравнению с январем 2009 г., на 14,6% возросло производство свежего и охлажденного мяса и субпродуктов домашней птицы и составило 4 353 т. Одновременно с этим снижены объёмы производства говядины и телятины свежей и охлаждённой - на 3,5%, до 222 т, свинины свежей (парной) или охлажденной - на 3,8%, до 201 т.

Как сообщал УНИАН, в 2009 г. мясоперерабатывающие предприятия Автономной Республики Крым увеличили производство колбасных изделий на 25,9% - до 13 297 т, мяса и субпродуктов птицы - на 1%, до 53 368 т. При этом производство говядины снизилось на 45,0% - до 2908 т, свинины - на 27,6%, до 2 359 т.