В Винницкой обл. продажа с/х продуктов увеличилась на 6,4%

В Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках в январе 2010 года против января 2009 года увеличилась на 6,4% при росте цен на рынках на 9,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Цены на продукты животноводства увеличились на 4,3%, их реализация – на 10%. Продажа продуктов растениеводства сократилась на 3,3% при росте цен на 23,4%.

В январе 2010 г., по сравнению с январем 2009 г., отмечен рост цен на большинство видов сельскохозяйственных продуктов, а особенно на овощи, картофель – на 51,5-23,7%, продукты животноводства – на 4-11%, сахар – более чем в 4 раза, масло животное и подсолнечное – на 62,4%-10,3%. Крупы и молочные продукты подорожали на 10-30%.

В тот же время, снизились цены на свиное сало – на 8%.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках за 2009 год против 2008 года увеличилась на 4,9% при росте цен на рынках на 7,8%.