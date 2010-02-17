В Херсонской обл. производство с/х продукции выросло на 0,5%

В Херсонской области в январе текущего года производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 0,5%, по сравнению с январем 2009 г., в том числе, в сельскохозяйственных предприятиях – на 16,9%, в хозяйствах населения сократилось на 3,2%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) производство мяса (реализация скота и птицы на забой в живом весе) уменьшилось на 0,2 тыс. тонн или на 22,2%.

По сравнению с январем, в сельхозпредприятиях (кроме малых) объем выращивания скота и птицы увеличился на 18,1% (на 1,8 тыс. ц), в том числе, свиней – на 25,1%, птицы – на 13,1%, а выращивание крупного рогатого скота уменьшилось на 13,2%.

Производство молока во всех категориях хозяйств уменьшилось на 1,2 тыс. т или на 8,6% к январю 2009 года.

Общее производство яиц от птицы всех видов выросло на 14,1%, в т.ч., в аграрных предприятиях (кроме малых) – на 19,1%.