В Крыму производство муки уменьшилось на 24,7%

В Автономной Республике Крым в январе т.г. произведено 8503 т муки, что на 24,7% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, производство макаронных изделий без начинки, не подвергавшихся тепловой обработке, составило 684 т, что меньше аналогичного прошлогоднего показателя на 35%.

Кроме того, производство круп в Крыму в январе уменьшилось на 10,1% - до 2 503 т.

Как сообщал УНИАН, в 2009 г. в Крыму производство муки уменьшилось на 4,5% - до 145,2 тыс. т, макаронных изделий - на 9,9% - до 11,2 тыс. т, круп - на 23,1% - до 23,6 тыс. т.