Эксперты: украинские агрокомпании имеют благоприятные условия

Украинские аграрные компании находятся в благоприятных условиях для развития благодаря низким затратам на расширение земельного банка и специальному режиму налогообложения.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной компании BG Capital.

Как отмечается в отчете, запрет на продажу сельскохозяйственных земель в Украине обеспечивает украинским агрокомпаниям конкурентное преимущество. Мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственных земель, будучи сдерживающим фактором для входа в отрасль новых компаний, откладывает во времени спрос на землю, а значит, и рост затрат на расширение.

В частности, средняя арендная плата в 2009 году составила 260 грн. за гектар, что в 6-7 раз ниже, чем в среднем по Европе. В таких условиях больше всех выигрывают компании, сфокусировавшиеся на наращивании своих земельных владений в ближайшем будущем. К примеру, Mriya Agro Holding увеличила свой земельный банк более чем в 5 раз с 2007 по 2008 год и намерена увеличить пахотные площади на 114% в течение ближайших двух лет.

Аналитики BG Capital также отмечают, что прибыльные аграрные компании в Украине имеют возможность существенно экономить на налогах благодаря специальному режиму налогообложения. Согласно украинскому законодательству, для сельхозпроизводителей действует нулевая ставка НДС, и они имеют право платить фиксированный сельскохозяйственный налог вместо налога на прибыль, что также позволяет снизить налоговую нагрузку. Оба механизма непрямого субсидирования зависят от прибыльности – чем больше компания зарабатывает с одного гектара земли, тем больше она экономит. Согласно аналитическому отчету, такая поддержка может достигать 30% чистого дохода агрокомпаний.