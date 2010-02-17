В Херсонской обл. оборот розничной торговли сократился

В Херсонской области оборот розничной торговли (включая розничный товарооборот предприятий розничной торговли, расчетные данные относительно объемов продажи товаров на рынках и физическими лицами–предпринимателями) в январе 2010 года составил 630,3 млн. грн., что на 5,4% меньше, чем в январе 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В структуре оборота розничной торговли на организованные и неформальные рынки приходилось 7,8%.

Оборот ресторанного хозяйства (включая оборот ресторанного хозяйства физических лиц) в январе 2010 года против января 2009 года снизился на 2,9% и составил 13,2 млн. грн.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле и ресторанного хозяйства, за январь 2010 года составлял 295 млн. грн., что в сопоставимых ценах на 6,2% меньше объема января 2009 года.