Состояние озимых культур не вызывает обеспокоенности
11:53, 18 февраля 2010Агро
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Сообщает МинАП Украины
По его словам, особенно неутешительные прогнозы относительно вымерзания по рапсу, где прогнозы не совсем утешительные. По его мнению, аграрии смогут пересеять озимые в случае вымерзания на определенных участках. "Но то, что мы технологически не сможем обеспечить соответствующий уровень урожайности на уровне прошлого и позапрошлого года, то, безусловно, есть вопрос", - сказал он.
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