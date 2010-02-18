Состояние озимых культур не вызывает обеспокоенности

Состояние озимых культур особой обеспокоенности не вызывает, сообщил первый заместитель министра агрополитики Украины Юрий Лузан. "Хотя погодные условия вызывают опасение, что есть ледяная корка", - сообщил он, сообщает АПК-Информ

По его словам, особенно неутешительные прогнозы относительно вымерзания по рапсу, где прогнозы не совсем утешительные. По его мнению, аграрии смогут пересеять озимые в случае вымерзания на определенных участках. "Но то, что мы технологически не сможем обеспечить соответствующий уровень урожайности на уровне прошлого и позапрошлого года, то, безусловно, есть вопрос", - сказал он.