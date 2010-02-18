Госпотребстандарт забраковал 14% проверенного сахара

Инспектора государственного надзора Госпотребстандарта Украины в течение 2009 г. проверили свыше 15,35 тыс. тонн сахара на общую сумму 83,45 млн. грн. во время его производства и хранения. Требованиям нормативной документации не отвечало почти 2,12 тыс. тонн сахара (что составляет 14%) общей стоимостью 9,87 млн. грн., сообщает АПК-Информ.

Качество сахара было проверено на 42 предприятиях, на 33 из них были выявлены нарушения. В частности, 19 предприятий нарушали требования относительно маркировки продукции. На этикетках неправильно были указаны данные об энергетической и пищевой ценности продукции, наименование ее было неполным, отсутствовало название сырья, дата изготовления и срок годности, информация о производителе и т.п.

На протяжении 2009 г. Госпотребстандарт выдал 22 предписания о запрете реализации проверенных партий сахара и 7 предписаний о запрете реализации продукции. Общая сумма штрафов составила 47,7 тыс. грн.

Из-за отсутствия бюджетных средств на отбор образцов продукции лабораторные проверки сахара на протяжении 2009 г. территориальными органами Госпотребстандарта не проводились. Кроме того, эффективность проверок инспекторов госнадзора снижена из-за обязательности сообщения субъектам хозяйствования о проведении плановых проверок не позднее, чем за 10 дней до осуществления проверки, что нивелирует эффект неожиданности такой проверки.