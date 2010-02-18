Аграрии с начала года привлекли 157 млн. грн. кредитов

По оперативным данным регионов Украины, на 11 февраля сельхозтоваропроизводители привлекли 157,2 млн. грн. кредитных средств.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил директор департамента финансов Министерства аграрной политики Украины Григорий ЗУБ.

По его словам, этот показатель почти вдвое меньше против аналогичного показателя 2009 года, когда было привлечено 276,3 млн. грн.

Из общего объема привлеченных кредитов краткосрочные кредиты составили 148,5 млн. грн., среднесрочные – 8,6 млн. грн., долгосрочные – 0,1 млн. грн. Процентные ставки, под которые аграрии привлекают кредиты, колеблются от 20% до 37%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 г. аграрии Украины привлекли более 5 млрд. грн. кредитов, тогда как в 2008 г. этот показатель составил 17,3 млрд. грн.