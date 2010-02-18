В Крыму запасы зерна уменьшились на 35%

В Крыму по состоянию на 1 февраля 2010 г. в сельскохозяйственных предприятиях, а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 388,8 тыс. т зерна, что на 35,0% меньше, чем на 1 февраля 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

В том числе запасы пшеницы уменьшились на 55,5% и составили 188,5 тыс. т.

Из общего количества зерна непосредственно в аграрных предприятиях было в наличии 143,6 тыс. т, в том числе 58,6 тыс. т пшеницы. Зернохранилища и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 245,2 тыс. т, в том числе зернохранилища - 199,0 тыс. т зерна.

Запасы семян подсолнечника составили 7,9 тыс. т, из них непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 0,6 тыс. т, на предприятиях, осуществляющих его переработку и хранение, - 7,3 тыс. т.