В АПК введут технический надзор

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины" относительно осуществления государственного технического надзора.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 355 народных депутатов из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что государственный технический надзор соответствия технических средств требованиям безопасности в системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса осуществляется уполномоченным органом Министерства аграрной политики Украины - Главной инспекцией государственного технического надзора и инспекциями государственного технического надзора, действующими в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, в соответствии с законодательством.

Главная инспекция государственного технического надзора и подконтрольные и подотчетные ей инспекции государственного технического надзора, действующие в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, составляют единую систему органов государственного технического надзора. Главная инспекция государственного технического надзора является главным органом в единой системе органов государственного технического надзора, направляет, координирует и контролирует работу инспекций государственного технического надзора, действующих в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе.

Для реализации возложенных заданий органы государственного технического надзора имеют право: на беспрепятственный доступ в установленном законодательством порядке на предприятия, учреждения, организации всех форм собственности для проведения проверок по вопросам, которые входят в их компетенцию; запрещать эксплуатацию машин и других технических средств для агропромышленного комплекса, если их техническое состояние не отвечает требованиям нормативных документов относительно показателей качества, технологичности и безопасности, охраны труда и охраны окружающей природной среды, что угрожает жизни и здоровью работающих или создает возможность возникновения