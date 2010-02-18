Продкомпания "Подолье" сократила прибыль на 63%

Продовольственная компания "Подолье" за 2009 год сократила прибыль на 63,5%, или на 6,402 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 3,676 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за 2009 г. компания "Подолье" увеличила чистый доход на 17,4%, или на 52,630 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 355,288 млн. грн. Валовой доход (выручка) от реализации за 2009 г увеличиля на 44,3%, или на 158,284 млн. грн., – до 515,507 млн. грн.

Справка УНИАН. Продовольственная компания "Подолье" создана в марте 2005 в Винницкой области и входит в состав концерна "Укрпроминвест".

В "Укрпроминвест" входят три сахарных завода, самый крупный из них - Крыжопольский сахарный завод, а также 18 агроформирований в Винницкой области, которые обрабатывают около 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий и содержают около 20 животноводческих комплексов. В состав формирования входят 20 сел, в которых создано почти 6000 рабочих мест.

2008 год ПК "Подолье" закончило с чистой прибылью 10,078 млн. грн., увеличив чистый доход на 29,3%, или на 68,655 млн. грн. по сравнению с 2007 годом, - до 302,658 млн. грн