АМКУ оштрафовал три молочные компании

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ОАО «Ковельмолоко», ЗАО «Ратнивский молокозавод» и ОАО «Рожищенский сырзавод» в целом на 69 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ, такое решение принято по результатам заседания выездной административной коллегии комитета в г. Луцк.

Комитет выяснил, что на протяжении апреля-июня 2009 г. эти предприятия действовали согласованно относительно установления одинаковых заниженных цен на закупку у населения молока для промышленной переработки. В ходе рассмотрения комитетом дела предприятия устранили нарушения, установив разные цены с учетом собственного экономического обоснования.

Кроме этого, уполномоченные представители ответчиков признали неправомерные действия на заседании коллегии АМКУ и обязались уплатить штраф в госбюджет.

Согласно решению АМКУ, ОАО «Ковельмолоко», ЗАО «Ратнивский молокозавод» и ОАО «Рожищенский сырзавод» оштрафованы на 36 тыс. грн., 18 тыс. грн. и 15 тыс. грн. соответственно.

«Определяя размер санкций, мы учитывали позицию ответчиков и, учитывая острую ситуацию на рынке молока, пошли на уменьшение штрафа. При этом Волынскому территориальному отделению комитета поручено держать деятельность этих крупнейших молокопереработчиков региона под постоянным контролем, чтобы подобным согласованным действиям не было места в будущем. Если же предприятия ослушаются и нарушат требования, это приведет к применению совсем других санкций, значительно больших», – заявил и.о. председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.