Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 18.02.2010)

За неделю 8-14 февраля

Пшеница.

Цены на пшеницу за последнюю неделю незначительно подросли (+1,5%), достигнув отметки $4,95 за бушель ($181,99 за тонну). В целом, как и прогнозировалось, основной движущей силой на рынке стал валютный фактор. Так, в начале этой недели на фоне ослабления доллара на forex, котировки пшеницы достигли уровня $5 за бушель, но последующее укрепление американской валюты вернули котировки зерна на прежние уровни. При этом технически цены продолжают двигаться в восходящем диапазоне. Из фундаментальных факторов стоит отметить, что Австралия (один из крупнейших экспортеров пшеницы) понизила свой прогноз урожая на этот сезон до 21,7 млн. тонн (-1,5%). Но, учитывая снижение мирового спроса, подобные новости могут не оказать значимого влияние на цены. В ближайшие сессии стоимость пшеницы может продолжить восходящую динамику в рамках сформированного диапазона.

Кукуруза.

Как и прогнозировалось, цены на кукурузу продолжили двигаться в боковом диапазоне. В настоящий момент бушель зерна торгуется вблизи отметки $3,6 ($141,70 за тонну). В целом, как в случае и с пшеницей, ключевым фактором на рынке выступает валютная составляющая. При этом давление на котировки оказывает угроза возможного снижения экспорта из США на фоне активных уборочных работ в Южной Америке. Высокий урожай кукурузы в латинских странах снизит потребность в американских поставках. В целом, можно ожидать дальнейшего движения цен в рамках бокового коридора.

Свинина.

На этой неделе цены на свинину вплотную подобрались к отметке $0,7 за фунт ($1540 за тонну). Поддержку котировкам оказывают опасения по поводу возможного сокращения предложения мяса. В частности, по данным Минсельхоза США, с начала этого года мясоперерабатывающие заводы сократили производство продукции из свиней на 8% по сравнению с прошлым годом. Такое снижение происходит на фоне падение поголовья свиней в США и Канаде. Таким образом, повышательный ценовой тренд в ближайшее время должен сохранится.

Обзор предоставлен ФК "Калита-Финанс"