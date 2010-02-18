И.о. председателя Госкомветмедицины назначен Горжеев
14:38, 18 февраля 2010Агро
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Распоряжение Кабмина
Исполняющим обязанности председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины назначен первый заместитель главы Госкомветмедицины Владимир ГОРЖЕЕВ.
Как сообщила УНИАН пресс-службы комитета, соответствующее распоряжение Кабинет министров Украины принял 17 февраля.
Как сообщал УНИАН, 12 февраля 2010 г. умер председатель Госкомитета ветмедицины Петр ВЕРБИЦКИЙ, занимавший эту должность с 28 января 2009 г.
*** Владимир ГОРЖЕЕВ (род. 1955 г.) с 1997 г. занимал должность заместителя главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины. Распоряжением Кабмина от 26 сентября 2007 г. он был назначен первым заместителем главы Госкомитета ветмедицины Украины.
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