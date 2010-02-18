Украина экспортировала овощей и фруктов на 330 млн. долл.

Экспорт овощей, плодов и орехов из Украины в 2009 г. составил 336 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Эксперты УКАБ отметили, что доля этой продукции в общей структуре экспорта составила всего 3,5%, что не отвечает потенциалу данного сектора. Более того, в период сезонного повышения цен активизировались импортные поставки плодоовощной продукции, и только на импорт овощей и корнеплодов Украина израсходовала в 2009 г. 78 млн. долл.