В Черниговской обл. поголовье КРС сократилось на 5%

В Черниговской области на начало 2010 года в хозяйствах всех категорий содержалось 257,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 147,5 тыс. коров, 245,4 тыс. свиней, 33,7 тыс. овец и коз. Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

На протяжении 2009 г. численность свиней в регионе увеличилась на 23,5 тыс. голов (на 11%), в том числе в сельскохозяйственных предприятиях на 13,5 тыс. голов (на 13%), хозяйствах населения – на 10 тыс. голов (на 8%).

Поголовье крупного рогатого скота составило 95% от его численности в 2008 году, коров – 94%. Такая тенденция сложилась как в аграрных предприятиях, так и в хозяйствах населения. Между тем, в сельскохозяйственных предприятиях за прошлый год на 28% увеличилась отара овец.

На начало 2010 г. в личных хозяйствах крестьян содержалось 39% от общей численности КРС в области, 60% коров, 53% свиней, 89% овец и коз.