На Черниговщине реализация аграрной продукции выросла

В Черниговской области выручка от реализации аграрной продукции по итогам 2009 года выросла, по сравнению с предыдущим годом, на 592 млн. грн. и составила 2,4 млрд. грн. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации.

В тоже время, как отмечалось на коллегии управления, посвященной итогам года, 2009 год стал одним из самых сложных среди предыдущих. Государственная финансовая поддержка отрасли сократилась, сравнительно с предыдущим годом, в 3,7 раза, текущее кредитование предприятий АПК уменьшилось на 30%, объем внутренних инвестиций в развитие аграрной отрасли сократился в условиях кризиса в 2,1 раза, внешних – на 19,8%.

На ухудшение финансовой ситуации повлияли и девальвация гривни, и проблемы возвращения валютных кредитов, а также штрафные санкции, ценовые диспропорции и т.п. К экономическим проблемам добавились негативные погодные условия: это и засуха в основной вегетационный период формирования урожая, и засуха во время посева озимых культур уже под урожай 2010 года.

Тем не менее, вопреки сложившимся обстоятельствам, аграрии вырастили и собрали 2 миллиона 49 тысяч тонн зерна с качеством на 8-15% выше, чем в 2008 г. В 2009 г. Черниговщина получила наибольший за всю историю области урожай подсолнечника и наивысшую урожайность сахарной свеклы (правда, на фоне уменьшения посевных площадей).

По итогам года в животноводческом комплексе области, демонстрировавшем в прошлые годы преимущественно отрицательные результаты, обеспечены темпы прироста поголовья свиней на 13,3%, птицы – на 2,7%; объемы выращивания скота и птицы выросли на 11,9%, производство молока – на 12,4%. В 2009 г. объемы выращивания скота и птицы над их реализацией превышены на 22%, что свидетельствует о наращивании мясных ресурсов.

На Черниговщине в 2009 году, несмотря на финансовый кризис, реализовывались уникальные инвестиционные проекты. Так, ООО "Земля и воля" (г. Бобровица) ведет строительство зерносушильного комплекса - сушилка введена в действие в начале 2009 года. ООО "Агрикор - Холдинг" (Прилуцкий район) строит элеватор на 100 тысяч тонн зерна - первая очередь на 40 тысяч тонн уже введена в эксплуатацию и работает.