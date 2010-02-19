Агропроизводство в России увеличилось на 3,2%

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей РФ (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в январе 2010 г. в действующих ценах, по предварительным данным, составил 73,1 млрд. руб. (+3,2%). Об этом сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстат), сообщает АПК-Информ.

На конец января 2010 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 20,7 млн. голов (на 1,8% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров - 9 млн. (на 1,4% меньше), свиней - 17,5 млн. (на 6% больше), овец и коз - 22,2 млн. голов (на 2,4% больше).

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 47,3% поголовья крупного рогатого скота, 34% свиней, 50,5% овец и коз (на конец января 2009 г. - соответственно 47,4%, 38,4% и 51,6%).

В январе 2010 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, возросло производство основных продуктов животноводства.

К началу февраля 2010 г. обеспеченность скота кормами в расчете на 1 условную голову скота в сельхозорганизациях была выше на 3,6%, чем на соответствующую дату предыдущего года.