В Винницкой области увеличилось производство кондитерских изделий

В Винницкой области в январе т.г. производство кондитерских изделий увеличилось на 41% или 1,330 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем,– до 4,57 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что увеличение производства кондитерских изделий в январе 2010 года состоялось вследствие расширения ассортимента продукции и роста спроса на кондизделия.

В частности, в январе 2010 г., по сравнению с декабрем 2009 года, производство кондитерских изделий предприятиями Винницкой области сократилось на 8,67% или 0,434 тыс. тонн.

Увеличение производства кондитерских изделий в январе 2010 году отмечено на предприятиях Винницы (рост 44,5%) и Тульчинского района – на 39,3%.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями кондитерских изделий в Винницкой области является Винницкая кондитерская фабрика, которая входит в корпорацию Roshen, и "Винницкая конфетка". В целом производством кондитерских изделий в Винницкой области занимаются 3 предприятия.