Nestle увеличил в 2009 г продажи в Украине на 16%

Компания Nestle – один из крупнейших мировых производителей продуктов питания – по итогам 2009 года увеличила общий объем продаж на украинском рынке на 16,2%, по сравнению с 2008 годом, – до 3,122 млрд. грн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве директор по корпоративным вопросам Nestle в Украине и Молдове Геннадий РАДЧЕНКО.

«В прошлом году мы преодолели психологический порог (по объемам продаж – УНИАН) в 3 млрд. грн.», - сказал Г.РАДЧЕНКО. По его словам, наибольший рост продаж был в сегменте кофе, напитков и питания для домашних животных, и составил 34%.

По данным Г.РАДЧЕНКО, объем продаж в сегменте кофе и напитков составил 1,021 млрд. грн. При этом, по оценкам компании общая доля Nescafe на украинском рынке растворимого кофе составила 24,7% (в денежном эквиваленте). В сегменте кулинарии (торговая марка «Торчин») объем продаж составил 878 млн. грн.

По данным компании, доля рынка кетчупов «Торчин» составила 61,6%, майонеза – 24,3%, горчицы – 47%, соусов – 50%. Доля Nestle в сегменте приправ универсальных составила 38% (в денежном эквиваленте).

В сегменте кондитерских изделий рост продаж составил 14% - до 591 млн. грн. При этом общая доля рынка упакованного шоколада («Світоч» и Nestle) составила 11,7%, доля шоколадных плиток («Світоч» и Nestle) – 12%, а шоколадных батончиков (торговая марка Nuts, KitKat, Lion, Nesquik) – 20,4%.

Объем продаж детского и специального питания составил 142 млн. грн., что на 17% больше показателя 2008 года, а объем готовых завтраков превысил 100 млн. грн.

Справка УНИАН. Nestlе является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. Продукция Nestlе представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и столовой воды, а также кормов для домашних животных.

Nestlе работает в Украине с 1994 г. В 1998 году Nestlе S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Світоч». В мае 2003 года в Киеве основано ООО «Нестле Украина». В конце 2003 года Nestlе S.A. приобрела 100% акций предприятия «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»).

Объем продаж Nestlе в Украине в 2008 году составил 2,66 млрд. грн. – на 16% больше 2007 г.