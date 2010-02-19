Россия может отменить госконтроль за качеством зерна

Россия в рамках оптимизации предоставления госуслуг в сфере сельского хозяйства может отменить государственный контроль за качеством зерна при его экспорте, а также существенно ограничить полномочия Россельхознадзора в этой сфере. Госконтроль за качеством ввозимого зерна сохраняется, сообщает АПК-Информ.

Такие предложения содержатся в приложении к протоколу совещания, которое в конце января провел первый вице-премьер РФ Виктор Зубков. Эти предложения, как указывается, нацелены на совершенствование государственного управления в сфере сельского хозяйства.

Согласно документу, предлагается регламентировать государственный контроль за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, исключив требование о его осуществлении при вывозе этой продукции с территории РФ.

Как пояснил представитель крупной компании-экспортера, по сути, речь идет об отмене госконтроля за качеством экспортируемого зерна, что позволит снять один из серьезных административных и финансовых барьеров, стоящих перед его экспортерами. В настоящее время, пояснил он, без сертификата качества, выданного государственными лабораториями, которые аккредитованы Россельхознадзором, невозможно вывезти ни грамма зерна. Этот документ, наряду с сертификатом соответствия, фитосанитарным или ветеринарным сертификатами и другими, включен в пакет обязательных к предъявлению таможенным органам. "Хотя покупателям зерна он фактически не нужен, они не принимают такие документы, поскольку в них нет параметров безопасности зерна, эти параметры есть в сертификатах соответствия, которые экспортеры получают в независимых лабораториях", - пояснил он.