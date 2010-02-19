Украина увеличит производство подсолнечного масла

Украина в текущем маркетинговом году (МГ, с сентября 2009 года) увеличит производство подсолнечного масла на 20% -- до 3 млн. тонн, сообщил глава ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук на заседании парламентского аграрного комитета 18 февраля, сообщает АПК-Информ

"В этом году отрасль произведет рекордные 3 млн. тонн масла, тогда как в Советском Союзе производство достигало 2,7 млн. тонн", -- сказал он.

С.Капшук добавил, что объемы производства в шесть раз превышают внутренние потребности Украины в потреблении подсолнечного масла, поэтому его экспорт в текущем МГ составит 2,5 млн. тонн.

Глава "Укролияпром" подчеркнул, что в настоящее время переходные остатки подсолнечного масла на 0,3 млн. тонн превышают прошлогодний уровень, а цены на него достаточно стабильны, поэтому любые попытки административно ограничить экспорт будут ошибкой и нанесут вред отрасли.

Среди основных проблем масложировиков он назвал растущий долг по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС), который, по данным ассоциации, превышает 1,7 млрд. грн, а также нежелание предоставлять льготы по НДС при ввозе промышленного оборудования, не производящегося в Украине.

С.Капшук, в частности, сообщил, что за последнее время производители подсолнечного масла сократили потребление природного газа на 300 млн. куб. м в год, получая энергию от сжигания отходов производства.

Как сообщалось, Украина в 2008/2009 МГ произвела рекордные 2,5 млн. тонн подсолнечного масла и экспортировала почти 2,1 млн. тонн.

Мощности страны по переработке семян масличных культур по состоянию на 1 сентября 2009 года составляли 8,25 млн. тонн в год.