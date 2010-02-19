Украина запретила ввоз лошадей из Ганы

Украина запретила ввоз лошадей и сырья из них из Ганы и свиней, продукции и сырья из них из Гватемалы и Вологодской области Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете ветеринарной медицины Украины.

Согласно сообщению, запрет введен в связи с регистрацией заболевания лошадей африканской чумой на территории Республики Гана и заболеванием свиней классической чумой на территории Волгоградской области РФ и Гватемалы.

В связи с нестабильной эпизоотической ситуацией в мире по африканской чуме свиней все свинохозяйства в Украине работают под постоянным контролем и надзором госслужбы ветмедицины.

Справка УНИАН. Африканская чума - вирусная болезнь, относится к списку особо опасных болезней. Для человека африканская чума угрозы не представляет.