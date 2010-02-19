Украина запретила ввоз птицы из Мьянмы, Непала и Китая

Государственным комитет ветеринарной медицины Украины запретил с 19 февраля 2010 г. ввоз в Украину птицы, продукции и сырья из нее с территории Союза Мьянмы, Непала и Китайской Народной Республики. Об этом УНИАН сообщили в комитета.

Запрет введен в связи с регистрацией на территории указанных стран заболевания птицы высокопатогенным гриппом.