Донецкий «Точмаш» сократил убыток

ОАО "Точмаш" (г. Донецк) в 2009 году сократило чистый убыток на 44,4%, по сравнению с 2008 годом, до 30,974 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в официальном Интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в 2009 году "Точмаш" сократил чистый доход на 85,4%, по сравнению с 2008 годом, - до 8,957 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 84,9% – до 10,557 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Точмаш" (ранее "Донецкий завод точного машиностроения", г. Донецк) производит сельскохозяйственную технику: культиваторы, бороны для глубокого рыхления, бороны зубовые и др.

30,6338% акций ОАО "Точмаш" принадлежат ЗАО "Акционерная финансовая компания "Система"; 25,0001% - Фонду госимущества Украины; 18,3153% - ООО "Пилон Инвест"; 11,3526% - ЗАО "Боссем" (все - г. Киев).

В 2008 году "Точмаш" увеличил чистый убыток в 2,8 раза, по сравнению с 2007 годом, до 55,664 млн. грн.