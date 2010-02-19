«Снэк Экспорт» открыла производство в Казахстане

Компания «Снэк Экспорт», один из крупнейших производителей снэковой продукции в Украине, открыла собственное производство в Казахстане. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Первой запущена линия по производству фисташек, так как жители Средней Азии традиционно любят этот продукт. Для удовлетворения потребностей всех категорий потребителей решено производить фисташки под тремя торговыми марками: в высоком ценовом сегменте – ТМ «Мачо»; в среднем – ТМ «Red»; в низком – ТМ «Funnat», - говорится в сообщении.

Производимая на предприятии в Алма-Ате продукция будет экспортироваться в соседние Киргизстан и Таджикистан, и «стратегическая задача новой производственной площадки - обеспечить продукцией компании весь азиатский регион».

Отмечается, что компания «имеет перспективные планы развития новой площадки, которые включают постепенное введение производства других снэковых продуктов».

В компании напомнили, что продукция «Снэк Экспорт» присутствует на рынка Казахстана с 2004 года.

Справка УНИАН. «Снэк Экспорт» - один из крупнейших производителей снэковой продукции в Украине. Компания входит в корпорацию S.I.GROUP.

Ассортимент продукции включает ТМ «Козацька розвага», «Флинт», «Мачо», «Морские», «FanNut», «Red Pistachio», «FITTO», «SEMKI» и «KartoFan».