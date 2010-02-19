Продажа Коломыйского завода сельхозмашин снова не состоялась

Объявленный Фондом государственного имущества Украины (ФГИ) 11 ноября 2009 года конкурс по продаже 93,46% акций ОАО "Коломыйский завод сельскохозяйственных машин" снова не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

Согласно сообщению, начальная стоимость госпакета акций снижена на 30% – до 84 млн. 740 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Коломыйский завод сельскохозяйственных машин" (Коломыя, Ивано-Франковская обл.) занимается производством машин и оборудования для животноводства и кормопроизводства, погрузчиков, экскаваторов и весового оборудования.