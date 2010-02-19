МинАП предлагает выделить аграриям 300 млн. грн.

Министерство аграрной политики Украины инициирует выделение 300 млн. грн. из государственного бюджета на поддержку аграриев при закупке минеральных удобрений для проведения весенне-полевых работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на профильной конференции «Удобрения-2010» заместитель министра Минагрополитики Сергей МЕЛЬНИК.

«Мы уже подготовили проект распоряжения Кабинета Министров, надеюсь, удастся согласовать финансовую часть. Мы все-таки хотим возобновить программу повышения плодородия почвы, внедрить поддержку сельскохозяйственным производителям при закупке минудобрений в пределах 300 млн. грн.», – сказал он.

По словам С.МЕЛЬНИКА, от аграриев уже поступили заявки на 2010 год на поставку 1,2 минудобрений. При этом производственные мощности отечественных предприятий позволяют производить около 7 млн. тонн в год.

По словам замминистра, в настоящее время емкость украинского рынка удобрений, составляет около 3 млн. тонн, в том числе 1 млн. тонн – по азотным удобрениям, 1 млн. тонн – по фосфорным удобрениям и 0,7 млн. тонн – по калийным удобрениям.

Кроме того, С.МЕЛЬНИК отметил, что в связи с кризисной экономической ситуацией аграрии вносят в почву в основном азотные удобрения, что в дальнейшем может привести к диспропорции азота, калия и фосфора в почве и ее окислению.