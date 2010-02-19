МинАП предлагает выделить аграриям 300 млн. грн.
Для закупки минудобрений
Министерство аграрной политики Украины инициирует выделение 300 млн. грн. из государственного бюджета на поддержку аграриев при закупке минеральных удобрений для проведения весенне-полевых работ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на профильной конференции «Удобрения-2010» заместитель министра Минагрополитики Сергей МЕЛЬНИК.
«Мы уже подготовили проект распоряжения Кабинета Министров, надеюсь, удастся согласовать финансовую часть. Мы все-таки хотим возобновить программу повышения плодородия почвы, внедрить поддержку сельскохозяйственным производителям при закупке минудобрений в пределах 300 млн. грн.», – сказал он.
По словам С.МЕЛЬНИКА, от аграриев уже поступили заявки на 2010 год на поставку 1,2 минудобрений. При этом производственные мощности отечественных предприятий позволяют производить около 7 млн. тонн в год.
По словам замминистра, в настоящее время емкость украинского рынка удобрений, составляет около 3 млн. тонн, в том числе 1 млн. тонн – по азотным удобрениям, 1 млн. тонн – по фосфорным удобрениям и 0,7 млн. тонн – по калийным удобрениям.
Кроме того, С.МЕЛЬНИК отметил, что в связи с кризисной экономической ситуацией аграрии вносят в почву в основном азотные удобрения, что в дальнейшем может привести к диспропорции азота, калия и фосфора в почве и ее окислению.