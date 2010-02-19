В Крыму проведена подкормка озимых

В Крыму ведется подкормка озимых зерновых под урожай 2010 года.

Как сообщили УНИАН в Министерстве экономики АРК, по состоянию на 18 февраля подкормка посевов по Крыму проведена на площади 190,9 тыс. га, что составляет 31,8% от посевной площади озимых зерновых культур и соответствует уровню прошлого года.

Кроме того, в автономии продолжается подготовка орошаемых земель к поливам: по состоянию на 16 февраля в целом по республике их подготовлено 155,5 тыс. га (75,1% к заданию в 207 тыс. га), что соответствует уровню прошлого года.