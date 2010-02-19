В Винницкой области погибло свыше 60% посевов рапса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил глава Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

«Уже сегодня можно констатировать, что погибло свыше 60% рапса, а это ранние первые деньги, которые дают нам возможность формировать работу по подготовке к жатве и проведению первой жатвы, а потом уже зерно, которое появляется, продавать на рынке и формировать ресурс на вторую жатву», - рассказал он.

Г.ЗАБОЛОТНЫЙ также предполагает, что 2010 год будет не простой. «Из 600 тыс. га озимых, которые мы посеяли, немного больше 200 тыс. находятся в хорошем состоянии, все другие - в удовлетворительном и в неудовлетворительном», - отметил глава Винницкого облсовета.

Он рассказал, что на сегодня перспективной культурой является кукуруза. «Мы сегодня думаем о том, что тех 200 или 300 тыс. га, которые нам удастся «вытянуть», нам их предостаточно для того, чтобы обеспечить продовольственные ресурсы или другие ресурсы, которые мы будем формировать для перерабатывающей и пищевой промышленности, а это, в основном, кукуруза. Из нее можно делать любые продукты, более того - это единственный продукт, который дает 42% - больше всего выхода этанола, если мы будем перерабатывать на спиртовых заводах и потом перерабатывать на бензины марки А-95, А-98», - рассказал Г.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году аграрии Винницкой области сократили посевы рапса на 13,3%, или на 19,993 тыс. га, по сравнению с 2008 годом - до 130,156 тыс. га.

На территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.