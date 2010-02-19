В Донецкой обл. производство мяса сократилось

В Донецкой области в целом по региону производство мяса (реализация скота и птицы на убой в живом весе) за 2009 год составило 139,2 тыс. тонн, что на 1,8% меньше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

В сообщении также отмечается, что надои молока в 2009 году уменьшились в области на 3% и составили 360,3 тыс. тонн, производство яиц - увеличилось на 8,2% и составило 1,6 млрд. штук.

Статистики констатировали, что в агропромышленном комплексе региона в 2009 году продолжало сокращаться поголовье крупного рогатого скота – за год оно уменьшилось в целом на 8,4%, в том числе поголовье коров – на 5,8%. В то же время на 21,8% увеличилось поголовье свиней, на 15,8% – птицы.