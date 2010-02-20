Власти Херсонщины ожидают большого наводнения

В Херсоне во второй половине марта прогонозируется сильное наводнение в результате увелечения сбросов Каховской ГЭС воды из Каховского водохранилища.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 19 февраля в ходе межведомственного совещания по вопросам борьбы с подтоплениями и затоплениями сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ.

“Нам нужно готовиться к большому наводнению”, - сказал он.

На совещании Б.СИЛЕНКОВ поручил своим подчиненным подготвить “план защиты Херсона от паводка, такого как в 70-х годах”. План мероприятий должен быть готов через две недели.

“Расчетов уровня затопления Херсонщины нет, их никто не делал”, - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

Он также сообщил, что во второй декаде марта возможно увеличение сброса воды Каховской ГЭС из Каховского водохранища до 5 тыс. кубометров в секунду в то время как сейчас сбрасывается 2 – 2,5 тыс. кубометров в секунду.

По данным Херсонской ОГА, в области подтоплены 4,084 тыс. усадеб и 830 домов, в том числе в Херсоне – 1010 усадеб и 135 домов, в оновном на Карантинном острове.