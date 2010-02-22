Глава Черкасской ОГА оценил посевную в 1,5 млрд. грн.

Почти 1,5 млрд. грн. необходимо аграриям Черкасской области для проведения весенне-полевых работ. Собственные материальные ресурсы аграриев составляют 1,1 млрд. грн. Около 400 млн. грн. аграрии Черкасской области планируют привлечь в виде кредитов от учреждений банков области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Александр ЧЕРЕВКО.

По его словам, аграрии могут выйти на 200 млн. грн. кредитных ресурсов, если продадут имеющиеся запасы зерна, другие остатки.

По информации управления Национального банка Украины в Черкасской области, в прошлом году на кредитование предприятий АПК учреждения банков Черкасской области направили 636 млн. грн., что на 369 млн. грн. меньше, чем в 2008 году.