93% озимых зерновых нормально перенесли зимние морозы
15:25, 22 февраля 2010Агро
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В Черкасской области
В Черкасской области 93,2% озимых зерновых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Черкасской облгосадминистрации.
Отмечается, что 12,1% озимого рапса находится под ледовой коркой.
В Черкасской области озимые посеяны на площади 392 тыс. га, в том числе, на зерно отведено 300,5 тыс. га, почти 82 тыс. га - под озимый рапс. Объем посевов ярых культур составляет 780 тыс. га, на ярые зерновые – 389 тыс. га.
В управлении прогнозируют, что особых изменений в развитии растений в связи с погодными условиями не прогнозируется, поскольку они скрыты под значительным слоем снега.
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