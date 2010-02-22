93% озимых зерновых нормально перенесли зимние морозы

В Черкасской области 93,2% озимых зерновых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Черкасской облгосадминистрации.

Отмечается, что 12,1% озимого рапса находится под ледовой коркой.

В Черкасской области озимые посеяны на площади 392 тыс. га, в том числе, на зерно отведено 300,5 тыс. га, почти 82 тыс. га - под озимый рапс. Объем посевов ярых культур составляет 780 тыс. га, на ярые зерновые – 389 тыс. га.

В управлении прогнозируют, что особых изменений в развитии растений в связи с погодными условиями не прогнозируется, поскольку они скрыты под значительным слоем снега.