На Черниговщине оборот розничной торговли сократился

В Черниговской области оборот розничной торговли за январь т.г. составил 634,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В структуре оборота розничной торговли на организованные и неформальные рынки приходилось 31,2%. В то же время, продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках области против января 2009 г. увеличилась на 0,4% при росте цен на 12%.

Оборот ресторанного хозяйства (с учетом оборота физических лиц-предпринимателей) за январь 2010 г. составлял 22,4 млн. грн. и против января 2009 г. достиг 94,4%.