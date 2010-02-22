На Черниговщине оборот розничной торговли сократился
15:26, 22 февраля 2010Агро
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В январе на 6,2%
В Черниговской области оборот розничной торговли за январь т.г. составил 634,2 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.
В структуре оборота розничной торговли на организованные и неформальные рынки приходилось 31,2%. В то же время, продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках области против января 2009 г. увеличилась на 0,4% при росте цен на 12%.
Оборот ресторанного хозяйства (с учетом оборота физических лиц-предпринимателей) за январь 2010 г. составлял 22,4 млн. грн. и против января 2009 г. достиг 94,4%.
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