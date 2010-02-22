Вылов морепродуктов в Херсонской области вырос

Вылов морепродуктов в Херсонской области в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, увеличился на 11% - до 54 тыс. центнеров.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, предприятиями и физическими лицами-предпринимателями, которые осуществляли рыбохозяйственную деятельность, в 2009 году выловлено и добыто 54 тыс. ц рыбы и других водных живых ресурсов, что на 5,34 тыс. ц, или на 11% больше, чем в 2008 году.

В частности, вылов рыбы увеличился на 12,4% (на 5,87 тыс. ц) и составил 53,335 тыс. ц (98,8% от общего объема).

В то же время, объем добычи других водных живых ресурсов в прошлом году, по сравнению с 2008 годом, уменьшился на 44,6% (на 534 ц) и составил 662 ц.