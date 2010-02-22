"Укрцукор" предлагает отменить декларирование цен на сахар

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» предлагает временно отменить декларирование изменений оптово-отпускных цен на сахар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола в газете «Аргументы и факты» председатель ассоциации «Укрцукор» Николай ЯРЧУК.

«Мы предлагаем снять декларирование цен на сахар», - сказал он, добавив, что ассоциация внесла соответствующее предложение.

По его мнению, это позволит урегулировать рынок, поскольку субъекты рынка на сегодня накопили значительные объемы сахара, который был приобретен по цене около 4,5 грн., однако не могут его реализовать, поскольку не могут задекларировать новую цену.

Как считает Н.ЯРЧУК, отмена декларирования увеличит предложение на рынке сахара, которое превысит спрос на продукт.

Н.ЯРЧУК отметил, что на сегодня оптово-отпускная цена на сахар составляет в среднем около 8 грн. за килограмм.