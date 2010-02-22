АМК проверяет обоснованность повышения цен на гречку
16:53, 22 февраля 2010Агро
1
Сообщил Мельниченко
Антимонопольный комитет Украины проверяет обоснованность повышения цен на гречку.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола в газете «Аргументы и факты» исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.
«Мною дано поручение провести проверки обоснованности повышения цен на гречку», - сказал он.
Он отметил, что действительно в Украине за последнее время цены на гречку выросли почти в два раза.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter