АМК проверяет обоснованность повышения цен на гречку

Антимонопольный комитет Украины проверяет обоснованность повышения цен на гречку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола в газете «Аргументы и факты» исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Мною дано поручение провести проверки обоснованности повышения цен на гречку», - сказал он.

Он отметил, что действительно в Украине за последнее время цены на гречку выросли почти в два раза.