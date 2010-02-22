В Донецкой обл. надои молока снизились

В агропромышленном комплексе Донецкой области в январе текущего 2010 года надои молока уменьшились на 6,1%, по сравнению с январем прошлого года, до 21,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Отмечается, что при этом средняя цена реализации молока сельскохозяйственными предприятиями повысилась за этот период в 1,5 раза, в том числе, за январь 2010 года, по сравнению с декабрем 2009 года, – на 10,5%.

В то же время, статистики констатировали, что за январь 2010 года производство сельскохозяйственной продукции области увеличилось, по сравнению с январем 2009 года, на 10,4%.