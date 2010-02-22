В Винницкой обл. посевы сахарной свеклы увеличатся
18:57, 22 февраля 2010Агро
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В этом году на 27 тыс. га
В Винницкой области в этом году вырастут посевы сахарной свеклы будут увеличены на 27 тыс. а - до 77 тыс. га.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.
По его словам, руководство области предлагало разным правительствам поддержать сахарную отрасль путем закупки сахара в Госрезерв.
"Если бы у нас сахар закупался по три гривны в Госрезерв, то весной, когда цена на рынке будет подниматься, продавали бы не по 3, а по 5, но не по 11, как сегодня. Еще 2 гривни было бы заработано, которыми бы дотировали тех, кто увеличит посевы, и дало бы нам возможность отремонтировать сахарные заводы", - сказал Г.ЗАБОЛОТНЫЙ.
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