В Винницкой обл. посевы сахарной свеклы увеличатся

В Винницкой области в этом году вырастут посевы сахарной свеклы будут увеличены на 27 тыс. а - до 77 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, руководство области предлагало разным правительствам поддержать сахарную отрасль путем закупки сахара в Госрезерв.

"Если бы у нас сахар закупался по три гривны в Госрезерв, то весной, когда цена на рынке будет подниматься, продавали бы не по 3, а по 5, но не по 11, как сегодня. Еще 2 гривни было бы заработано, которыми бы дотировали тех, кто увеличит посевы, и дало бы нам возможность отремонтировать сахарные заводы", - сказал Г.ЗАБОЛОТНЫЙ.