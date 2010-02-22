В Винницкой обл. возобновят работу три сахзавода
В текущем году
В Винницкой области в этом году возобновят свою работу три сахарных завода.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.
"Мы дополнительно запускаем в этом году еще три завода и сегодня уже ведем работу, очень серьезную для того, чтобы их возобновить", - рассказал он.
По словам Г.ЗАБОЛОТНОГО, возобновят робу Погребищенский, Красносельский (Бершадский р-н), и, возможно, Капустянский заводы.
"Это три завода, которые гарантированно будут уже в этом году дополнительно работать в Винницкой области", - он.
Г.ЗАБОЛОТНЫЙ также добавил, что рассматривается возможность запуска еще двух заводов, однако не уточних, о каких предприятиях идет речь.
Как сообщал УНИАН, в сезоне сахароварения 2009 года в Винницкой области работали 11 сахарных заводов.