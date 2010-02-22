В Винницкой обл. возобновят работу три сахзавода

В Винницкой области в этом году возобновят свою работу три сахарных завода.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

"Мы дополнительно запускаем в этом году еще три завода и сегодня уже ведем работу, очень серьезную для того, чтобы их возобновить", - рассказал он.

По словам Г.ЗАБОЛОТНОГО, возобновят робу Погребищенский, Красносельский (Бершадский р-н), и, возможно, Капустянский заводы.

"Это три завода, которые гарантированно будут уже в этом году дополнительно работать в Винницкой области", - он.

Г.ЗАБОЛОТНЫЙ также добавил, что рассматривается возможность запуска еще двух заводов, однако не уточних, о каких предприятиях идет речь.

Как сообщал УНИАН, в сезоне сахароварения 2009 года в Винницкой области работали 11 сахарных заводов.