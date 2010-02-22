В Украине от морозов пострадали 25% виноградников

Во всех виноградарских регионах Украины до 25% виноградников получили термические повреждения, вызванные сильными морозами.

Как сообщается на официальном сайте Ассоциации виноградарей и виноделов Украины (АВВУ), в текущем году урожай винограда ожидается однозначно хуже прошлогоднего, однако насколько – покажут дополнительные исследования состояния лозы.

Сообщается, что больше всего пострадали морозонеустойчивые европейские сорта (шардоне и другие). Лучше перенесли низкие температуры каберне, нормально – алиготе, изабелла.

В ассоциации предполагают, что в текущем году Украина будет испытывать дефицит виноматериалов. «Учитывая, что, к примеру, в Молдавии таких сильных заморозков не было, мы предполагаем, что возможен прессинг со стороны импортеров, в частности, молдавских. В таких условиях необходим сбалансированный подход в вопросах импорта виноматериалов, и мы будем призывать к гибкой государственной политике в отношении виноградарско-винодельческой отрасли», - заявил директор АВВУ Сергей ПЕТРЕНКО.

По его словам, в текущем году в условиях отсутствия свободных средств можно ожидать уменьшения посадок новых виноградников.