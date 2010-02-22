В Сумской обл. производство сельхозпродукции сократилось
22:20, 22 февраля 2010Агро
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В январе на 3,3%
В Сумской области в январе объем производства валовой продукции агропромышленного сектора во всех категориях хозяйств составил 76,6 млн. грн., что на 3,3%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.
Отмечается, что объем производства валовой продукции в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности сократился на 5,2%, в хозяйствах населения – на 2,6%.
Производство валовой продукции агросектора Сумской области в общеукраинском объеме составляет 2,5%.
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