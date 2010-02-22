В Сумской обл. производство сельхозпродукции сократилось

В Сумской области в январе объем производства валовой продукции агропромышленного сектора во всех категориях хозяйств составил 76,6 млн. грн., что на 3,3%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Отмечается, что объем производства валовой продукции в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности сократился на 5,2%, в хозяйствах населения – на 2,6%.

Производство валовой продукции агросектора Сумской области в общеукраинском объеме составляет 2,5%.