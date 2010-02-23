В госфонд в 2010 г. будет закуплено 1084 тонн пшеницы

Кабинет министров Украины утвердил объемы формирования государственного интервенционного фонда в 2010/11 МГ. Об этом говорится в постановлении КМУ от 11 февраля 2010 г. №155, обнародованном на правительственном сайте, сообщает АПК-Информ.

Согласно постановлению, установлены следующие объемы формирования государственного интервенционного фонда: пшеница твердая и мягкая, зерно смеси пшеницы и ржи (меслин) - 1084 тыс. тонн; рожь озимая и яровая - 106 тыс. тонн; ячмень - 8,8 тыс. тонн; кукуруза - 5,6 тыс. тонн; сахар-песок (свекловичный) - 368 тыс. тонн; молоко сухое - 6 тыс. тонн; масло сливочное - 18 тыс. тонн.