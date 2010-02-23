Украинские фермеры готовы инвестировать

По данным опроса сельхозпроизводителей, проводимого ИА АПК-Информ дважды в год, количество украинских фермеров, планирующих инвестиции на 2010 г., за последние полгода увеличилось практически в два раза.

Так, по данным на июль 2009 г., процент аграриев, планирующих инвестиции в сельхозтехнику, увеличение земельного банка и строительство хранилищ, составил 15%, тогда как уже в декабре 2009 г. количество фермеров, планирующих инвестиции, выросло до 27%.

Более подробную информацию об инвестиционных планах украинских сельхозпроизводителей читайте в статье «Фермеры Украины: пик кризиса пройден», опубликованной в еженедельном информационно-аналитическом журнале «АПК-Информ» №7 от 22 февраля 2010 г.