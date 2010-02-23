Мировые цены на пшеницу будут снижаться и дальше

По прогнозам аналитиков FAO, в ближайшие 12-18 месяцев объем предложений пшеницы на мировом рынке сокращаться не будет, что приведет к дальнейшему падению цен, сообщает АПК-Информ.

В целом, как отмечают эксперты, с учетом сбора нового урожая (поступление на рынок продукции, произведенной в Индии, Китае, странах ЕС и Южной Америке, ожидается уже в ближайшее время) глобальные запасы пшеницы будут и дальше увеличиваться. При этом уже по итогам июня 2010 г. данный показатель может достигнуть 183,5 млн. тонн, превысив на 28% объем запасов 2008 г.

Отметим, что уже в ближайшие несколько месяцев стоимость пшеницы на основной торговой площадке мира, чикагской бирже СВОТ, может снизиться до отметки в $4-4,25 за бушель и ниже против $4,8 за бушель в настоящее время.

Добавим, что по итогам января т.г. индекс зерновых цен, рассчитанный экспертами FAO, снизился до отметки $170 за тонну против $174 в 2009 г. и среднего показателя 2008 г. составляющего $239 за тонну.

В частности, на данном уровне (около $170 за тонну) была установлена стоимость закупок пшеницы на последнем египетском тендере, в то время как ранее стоимость продаж французской пшеницы была на $5-10 выше российской зерновой.