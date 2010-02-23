Индонезия импортирует 1 млн. тонн кукурузы

По сообщению участников рынка, Индонезия, заявляющая о намерении полностью удовлетворять потребности внутреннего рынка в кукурузе, в 2010 г. планирует закупить на внешних рынках около 1 млн. тонн данного зерна, сообщает АПК-Информ

В частности, с целью обеспечения потребностей комбикормовой промышленности страны в сырье, в текущем сезоне будет осуществляться импорт тех видов зерновой, которые не производятся на внутреннем рынке.

При этом гарантии поставок кукурузы, выращенной индонезийскими фермерами на переработку, остаются неясными ввиду удаленности местных сельхозпроизводителей от перерабатывающих заводов.

Отметим, что в настоящее время комбикормовая промышленность Индонезии использует около 4,5 млн. тонн кукурузы ежегодно, что составляет 50% от общих потребностей индустрии в сырье.

Что касается суммарного производства кукурузы в Индонезии, данный показатель составляет около 17 млн. тонн, позволяя полностью покрыть потребности внутреннего рынка, однако вопрос разбросанности зернового производства по близлежащим островам остается острым (комбикормовая промышленность Индонезии сосредоточена в провинции Бантен, о. Ява).