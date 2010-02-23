Вылов рыбы в Украине в 2009 г. вырос на 8%

В 2009 году предприятиями и физическими лицами -предпринимателями, которые осуществляли рыбохозяйственную деятельность, выловлено и добыто 256,9 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 5% больше 2008 г., в том числе вылов рыбы составил 238,6 тыс. тонн (92,9% от общего объема), что на 8,2% больше, чем в 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Объем добычи других водных живых ресурсов в 2009 г. уменьшился на 23,9% и составил 18,3 тыс. тонн.

Основным местом вылова рыбы и других водных живых ресурсов рыбопромышленным флотом Украины являются исключительные (морские) экономические зоны

иностранных государств, в водах которых в 2009 году выловлено и добыто 147,4 тыс. тонн (на 4,7% больше, чем в прошлом году), в исключительной (морской) экономической зоне Украины выловлено и добыто 67,3 тыс. тонн (на 22,3% больше), во внутренних водоемах – 42,2 тыс. тонн (на 2,4% больше), из которых 21,6 тыс. тонн (на 7,6% меньше, чем в 2008 году) принадлежит прудовому производству.

Наибольшая доля в общем объеме вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов приходилась на рыбохозяйственные предприятия г. Севастополя (46%) и Одесской области (19%), которыми, в свою очередь, выловлено, соответственно, 63% и 26% национального объема вылова в водах исключительных (морских) экономических зон других государств.

В исключительной (морской) экономической зоне Украины больше всего выловлено рыбы и добыто других водных живых ресурсов предприятиями г. Севастополя (37%), Автономной Республики Крым (24%), Запорожской (14%) и Донецкой (12%) областей. Во внутренних водоемах наибольший объем рыбы и других водных живых ресурсов получен предприятиями Одесской и Черкасской (по 14%), Николаевской (7%), Донецкой и Запорожской (по 6%) областей.