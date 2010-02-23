Суд возвратил государству 26 тыс. га угодий частных структур

Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины в интересах государства относительно незаконного приобретения обществом с ограниченной ответственностью „Охотничье хозяйство “Голованевское” права на пользование охотничьими угодьями общей площадью 26,4 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По ее информации, суд согласился с доводами Генеральной прокуратуры о нарушении требований законодательства при предоставлении указанному обществу охотничьих угодий в пользование, в частности, передачи охотничьих угодий при отсутствии согласия большинства землевладельцев и землепользователей, на территории участков которых находятся спорные охотничьи угодья, а также на основании согласований неуполномоченных должностных лиц сельских советов.

Решением от 22 февраля 2010 года Хозяйственный суд г. Киева признал незаконным и отменил решение Кировоградского областного совета от 21 марта 2008 года № 424 «О предоставлении охотничьих угодий в пользование ООО «ОХ «Голованевское», признал недействительным договор об условиях ведения охотничьего хозяйства от 1 августа 2008 г. и обязал возвратить спорные охотничьи угодья Кировоградскому областному управлению лесного и охотничьего хозяйства.

Как сообщал УНИАН, прокуратура установила, что охотничьи угодья на территории Кировоградской области, площадью около 26 тыс. гектаров, предоставлялись частным структурам, связанным с бывшим народным депутатом Украины Виктором ЛОЗИНСКИМ, с нарушением требований действующего законодательства. Поэтому прокуратурой Кировоградской области был заявлен иск в хозяйственный суд о признании незаконными решений Кировоградского областного совета о предоставлении в пользование этих охотничьих угодий.

В настоящее время В.ЛОЗИНСКИЙ находится в межгосударственном розыске. Он подозревается в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений. В частности, 16 июня 2009 года вблизи охотничьих угодий в Голованевском районе вследствие инцидента с В.ЛОЗИНСКИМ, тогдашними районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель Валерий Олийнык.